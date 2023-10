Previsão do signo de Escorpião para hoje, 14 de outubro

A Lua entra na fase nova no signo de Libra e vem de mãos dadas com um eclipse solar, ou seja, a Lua passa entre o Sol e a Terra, escurecendo o astro por alguns minutos. Mas como se trata de um eclipse anular, encobre o Sol, mas não escurece totalmente. É formado um anel de fogo.

Para as civilizações antigas, os eclipses solares eram eventos estranhos e angustiantes.

Não é fácil lidar com uma paisagem anuviada, onde o passado é colocado diante do futuro e tudo aquilo que está oculto é revelado. E pode ser que agora você já saiba o que vai vir à tona na sua vida nos próximos meses. Esse eclipse marca o início de um ciclo iniciado em julho de 2023 e vai se desenrolar até 2025. E serão trabalhados os temas associados aos signos de Áries e Libra. E esses eventos astrológicos vão refletir em nossas vidas pessoais e nos acontecimentos coletivos.

E quando o Sol (futuro), a Lua (passado) e Terra (presente) se alinham, esse alinhamento vai acontecer também na sua vida. Algumas questões do passado precisam ser digeridas e daqui a 6 meses algumas fichas caem e você vai compreender o porquê dos acontecimentos. E como estamos falando do signo de Libra, você vai ter que olhar para os seus acordos e parcerias. Nessa dinâmica entre o Eu e o Outro, uma conta precisa ser fechada. Se prepare porque mudanças e transformações estão a caminho.

Escorpião

Os próximos 28 dias serão marcados por introspecção e Limpeza Espiritual. A Lua Nova em Libra, potencializada pelo eclipse solar, vai agitar seu lado mais reservado, escorpiano(a). Preste atenção aquele sonho recorrente ou aquela intuição que fica sussurrando no seu ouvido. Escute esses chamados internos, desabafe com alguém de confiança ou busque uma terapia. Esse período é sobre reconectar-se com partes de você que estavam escondidas ou negligenciadas. Aproveite para curar e renovar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.