Previsão do signo de Escorpião para hoje, 14 de junho

Signo de Escorpião hoje

Uma conjunção entre a Lua e Júpiter nos deixa um tanto emocionados neste dia. Coisas pequenas tendem a parecer realmente maiores, e isso vale especialmente para o que é bom. Cuidado para não fazer grandes promessas, em especial para o seu amor ou para pessoas que trabalham para você. O signo de Touro, onde esse aspecto acontece, pede estabilidade, conforto e segurança, portanto você poderá sentir a necessidade de cuidar do seu lar, comprar coisas novas ou mudar a decoração com aquilo que já tem. Esse é um excelente dia para comer fora de casa, em um jantar especial. Mas cuidado: aspectos tensos entre a Lua, Vênus e Marte podem causar brigas motivadas por ciúmes.Alerta vermelho para Escorpianos comprometidos, em especial aqueles em situações enroladas: a Lua em Touro traz insegurança, e isso é reforçado por Júpiter, que aumenta todas as influências do zodíaco. Antes de pensar em tomar satisfações com o seu amor, anote tudo o que pensa e reserve. Se ainda fizer sentido daqui a sete dias, siga em frente, mas se não for o caso, apenas desista. Essa é uma boa fase no trabalho, que tal focar a sua atenção nele?*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.