Previsão do signo de Escorpião para hoje, 14 de fevereiro

Signo de Escorpião hoje

Nesta segunda-feira (14), Mercúrio entra em Aquário e proporciona uma expansão mental que é benéfica para os negócios. Sabendo disto, não se permita sabotar suas próprias ideias, duvidando da sua capacidade e pensando na opinião dos outros. O aspecto que está se formando entre Urano e Marte há alguns dias também favorece o trabalho. Esse é um momento propício para sair da sua zona de conforto mental - ou seja, para ir além das crenças e noções que direcionam a sua vida profissional. A presença da Lua em Leão hoje nos deixa mais dispostos e motivados para nos dedicar às nossas metas, porém também nos influencia a adotar uma postura um pouco egocêntrica. Para que isso não afete seus relacionamentos afetivos, lembre-se de considerar verdadeiramente o ponto de vista do outro e tome cuidado para não trabalhar excessivamente.Os escorpianos podem sentir-se mal humorados hoje, tendo em vista que as energias despertadas por Saturno nesse momento podem sufocar os afetos e criar inquietações internas. Perceba que reprimir suas emoções não é uma escolha saudável, pois apenas faz com que elas ganhem força inconsciente e isso pode ocasionar reações extravagantes posteriormente.