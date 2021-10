Previsão do signo de Escorpião para hoje, 13 de outubro

Na última semana, Vênus ingressou em Sagitário, despertando em nós uma maior necessidade de liberdade para entender quem somos para além dos relacionamentos afetivos que foram construídos nos últimos meses e anos. O ensinamento relacionado a esse trânsito se refere a importância de perceber que a tentativa de controlar as pessoas com quem nos relacionamos é sinal de dependência emocional, além de criar uma atmosfera de desconfiança. Hoje a Lua entra na fase crescente em Capricórnio e pode despertar comportamentos contraditórios, já que esse signo preza tanto pela noção de segurança que pode acabar nos levando a agir de forma apegada demais, ou se afastar por não conseguir expressar o que está pensando. Por outro lado, essa fase lunar que evidencia as energias capricornianas pode ser muito benéfica para a vida profissional, nos ajudando a tomar decisões mais assertivas a longo prazo.

Signo de Escorpião hoje

A influência de Vênus em Sagitário pode fazer com que você perceba o quanto as cobranças podem desgastar um relacionamento. É importante aprender que liberdade também é um pilar para construir uma relação saudável. O apego ou o ciúmes excessivo é sinal de que suas próprias inseguranças estão afetando o relacionamento de forma negativa.



