Previsão do signo de Escorpião para hoje, 12 de março

Signo de Escorpião hoje

Hoje a Lua está em Escorpião, formando um trígono com o Sol e com Netuno em Peixes, que intensifica as emoções e a sensibilidade. Além desses aspectos, o sextil que está acontecendo entre Vênus em Áries e Marte em Gêmeos está muito evidente nos últimos dias, direcionando nossa atenção para os relacionamentos e para a vida amorosa. Por isso, há um potencial para encontrar novos romances e também para melhorar relacionamentos já existentes.Este é um momento de introspecção e reflexão, e você pode se sentir mais sensível e emotivo do que o normal. Aproveite para cuidar de si mesmo e para buscar equilíbrio em suas emoções. O trígono da Lua com o Sol e Netuno pode trazer insights profundos sobre a vida e a identidade.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.