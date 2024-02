Previsão do signo de Escorpião para hoje, 12 de fevereiro

Depois de uma semana de mergulhos profundos, desconfortos e cicatrizações, você descobriu o que realmente tira sua paz. Por muito tempo, ficou escondido, você não enxergou ou decifrou, mas gora você já sabe, foi interpretado e jogado na sua cara. Cadeados, gavetas, feridas, tudo foi aberto e os mistérios foram revelados. E nessa semana que se inicia, você vai ter que arcar com todos esses conteúdos que emergiram, pois sua paz é inegociável e você vai ter que lutar por ela. Será uma semana tensa. Existe uma bomba a ponto de explodir e um vulcão prestes a entrar em erupção. Vai cair, vai desmoronar, não existe nada sólido. O segredo é cultivar o desprendimento e só diga "sim". Essa destruição é necessária, pois só assim você vai reconstruir a sua vida numa base mais verdadeira. E hoje a Lua recomeça no signo de Áries. E numa Lunação aquariana, essa Lua chega cheia de forças e vai te ajudar a romper com tudo que restringe a sua expressão pessoal.

Signo de Escorpião hoje

Sua jornada se inicia quando ara você se conecta com sua força interior e expressar sua autenticidade com confiança. Assuma o papel de líder em sua vida, confiando em sua intuição e em sua capacidade de tomar decisões sábias e orientadas para o futuro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.