Previsão do signo de Escorpião para hoje, 10 de dezembro

Signo de Escorpião hoje

O dia hoje começa com as energias de Câncer, que proporcionam um clima voltado para a família, propício para ter momentos de trocas com as pessoas que gosta. Aproveite para nutrir suas emoções, estar com quem ama e aproveitar os prazeres simples da vida, como tomar um café ao ar livre, fazer carinho nos seus pets, ou mesmo sair para ver o dia. Além disso, hoje Vênus entra em Capricórnio, trazendo uma solidez no amor, uma energia mais focada, ótima para se comprometer com o que faz sentido nesta fase da sua vida, de acordo com seus valores, metas e desejos. A influência de Capricórnio pede que você desenvolva mais responsabilidade nas suas finanças e na gestão do seu tempo.Você pode aproveitar esse momento para associar a criatividade de Sagitário (onde se encontra o Sol) com a determinação e a disciplina de Capricórnio. O equilíbrio entre essas duas tendências pode gerar resultados incríveis. Assim, é importante perceber os excessos, tanto de determinação quanto de criatividade, já que eles podem acabar se transformando em perfeccionismo e distração.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.