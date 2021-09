Previsão do signo de Escorpião para hoje, 1 de setembro

O fim do mês com a Lua em Gêmeos pode ter sido muito conturbado, principalmente no âmbito mental, nos fazendo sentir mais ansiosos e dispersos. Fazer uma lista de prioridades para não perder o foco durante o dia e acabar esquecendo algum compromisso é algo muito válido para esse momento. A ansiedade tende a estar mais intensa no período da manhã, porque a Lua está formando dois aspectos desarmônicos, o primeiro com Marte em Virgem e o segundo com Netuno em Peixes. Tenha cuidado para não adotar um ritmo excessivamente acelerado mentalmente, porque você tende a se perder e se sentir frustrado. Aproximadamente às 17 horas a Lua forma um trígono com Júpiter em Aquário, o que favorece estudos, reuniões e o desenvolvimento de novas ideias. Porém, logo após esse horário a Lua fica fora de curso, enquanto está se aproximando do signo de Câncer. Por isso, busque cumprir todas as suas tarefas antes desse horário para que você consiga estar mais tranquilo(a) no fim do dia.

Signo de Escorpião hoje

A nova fase lunar que marcou o início dessa semana, associada à mente analítica e pragmática despertada do Sol em Virgem, é muito favorável ao aperfeiçoamento mental e emocional. É um momento interessante para começar a estruturar novos projetos no trabalho.



