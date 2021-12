Previsão do signo de Escorpião para hoje, 1 de dezembro

Signo de Escorpião hoje

Nesta quarta-feira a Lua ingressa em Escorpião. Sentiremos a intuição mais aguçada do que nunca e as emoções se tornam mais intensas. Por isso, o melhor a se fazer é absorver as situações inesperadas e não tirar conclusões precipitadas. Como o Sol e o Mercúrio estão em Sagitário, estaremos mais dispostos a entrar em situações novas que causem aquele frio na barriga. Isso porque a energia de Sagitário envolve viver a vida pelo prazer. Nesse momento, podemos sentir a necessidade de nos desconectar de tudo para começar novamente. Porém, é importante ser paciente e tentar encontrar caminhos que renovem suas energias sem fazer mudanças drásticas. Se você já começou um projeto, tente inovar suas ideias antes de desistir dele, porque isso pode prejudicar sua vida no trabalho.Os nativos de Escorpião tendem a se sentir irritados nesse momento, já que o Sol em Sagitário está formando com Mercúrio e Saturno. A sua cobrança interna pode estar prejudicando o seu desempenho. Quando você está focado em metas muito grandes, que só podem ser alcançadas a longo prazo, você pode acabar se desconectando com a realidade atual.