Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 9 de outubro

Signo de Capricórnio hoje

A conjuntura astrológica deste domingo está intensa em vários sentidos, devido aos vários aspectos que a Lua em Áries está formando com outros astros. No início do dia, esse astro forma uma oposição com Vênus e com o Sol em Libra, o que nos leva a perceber de forma mais intensa aquelas coisas que estão nos incomodando em nossos relacionamentos. Logo após, a Lua se encontra com Quíron, o que significa que algumas feridas podem ser tocadas nesse momento. Além disso, a Lua entra na fase cheia no signo de Áries por volta das 18 horas. Essa fase lunar é relacionada à expansividade, as coisas se tornam mais intensas e mais claras, mas isso também significa que precisamos ter cuidado com a impulsividade. Apesar dessa Lua cheia nos ajudar a “sacudir a poeira”, ativando nossa força e coragem, esse domingo tende a ser um pouco estressante e requer uma dose extra de paciência para não entrarmos em discussões.A Lua cheia em Áries traz luz para algumas situações que estavam confusas para você, mas é preciso ter cuidado para não tomar atitudes precipitadas. Em um primeiro momento, é mais importante compreender a forma como você se sente em relação ao que está vivendo para, assim, saber o que deve ser feito de forma mais consciente.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.