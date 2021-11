Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 9 de novembro

Hoje o dia começa com a Lua transitando por Capricórnio e a parte da manhã tende a ser produtiva. Aproveite para organizar o dia assim que acordar e defina as tarefas mais importantes, para que consiga fazer elas primeiro. É importante adiantar seus compromissos, já que a Lua fica fora de curso e permanece transitando dessa forma até a madrugada de quarta-feira (10). Durante esse período, o fluxo de pensamentos se torna mais intenso e pode nos deixar confusos, questionando decisões que foram tomadas recentemente. Tente não se deixar levar pelos pensamentos intrusivos que podem vir à tona nesse momento e busque ter um dia mais tranquilo após o almoço. Caso esteja se sentindo muito ansioso, é interessante colocar suas ideias no papel, para que você consiga visualizar e organizar os pensamentos.

Signo de Capricórnio hoje

É importante aproveitar o período em que a Lua estará fora de curso para desacelerar e dar mais atenção às suas próprias necessidades. Você deve considerar os seus próprios limites antes de decidir abraçar responsabilidades por outras pessoas. Os gestos de autocuidado devem ser diários para que a sua auto estima se construa gradualmente.



