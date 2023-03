Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 9 de março

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua em Libra forma dois aspectos desafiadores: um com Júpiter e outro com Quíron, ambos em Áries. Esses trânsitos colocam muita intensidade nos processos que você está vivendo, gerando exageros e excessos, que te ajudam a enxergar as feridas que precisam ser curadas. Além disso, energia libriana acaba trazendo um foco para seus relacionamentos, e proporciona um momento de muita reflexão sobre aquilo que você realmente deseja. Porém, é preciso questionar seus próprios desejos, para não acabar se deixando levar por algumas coisas que podem te prejudicar (como o desejo de agradar as outras pessoas, que acaba anulando sua individualidade).A entrada da Lua em Libra pode trazer uma maior harmonia em seus relacionamentos pessoais e profissionais. Este é um momento propício para trabalhar em equipes e parcerias. Porém, seu lado controlador pode causar alguns conflitos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.