Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 9 de julho

Para a astrologia, o ano de 2021 marca uma mudança de valores sociais. Isso tem se confirmado pelo cenário político brasileiro, que está sendo marcado por reviravoltas, exposição de segredos de estado e posicionamentos extremistas. A tensão entre Saturno e Urano é um dos principais causadores desses movimentos, tendo em vista que esses planetas têm energias opostas, sendo Urano o revolucionário e Saturno o conservador. Por isso, o encontro da Lua com Urano que acontece hoje indica uma energia de mudanças abruptas que vão envolver o lado emocional (regido pela Lua). Escândalos políticos podem vir à tona, assim como alguma revelação que afeta a sua família ou seu grupo de amigos. Seja qual for a área da vida afetada, não será uma transformação apenas a nível pessoal. É importante estar aberto e, de certa forma, preparado para esses acontecimentos, para que eles não sejam chocantes e abalem o seu emocional. Lembre-se que as experiências mais desafiadoras trazem ensinamentos valiosos, tudo depende da forma como você as interpreta.

Signo de Capricórnio hoje

A presença da Lua em Touro faz com que você fique ainda mais resistente a mudanças, mas é preciso ter serenidade para entender que não é possível controlar tudo ao seu redor. Perante a algo que você não pode mudar, o único controle possível é sobre suas próprias reações. A resiliência é mais útil que o conservadorismo.



