Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 8 de outubro

Não brinque com fogo porque o domingo não está para esse tipo de brincadeira. Não tome nenhuma decisão no calor do momento, pois você pode se arrepender depois. Evite lugares lotados, tumultos, reações explosivas, esportes de alto impacto ou qualquer atividade que possa ferir seu corpo. As discussões acaloradas roubam a cena no almoço de domingo. A pressão pode subir. Isso tudo porque o domingo está sob a gestão de Marte e Plutão tensionados, armados e provocativos. Mas vale lembrar que a falta de controle das reações emocionais será, mais uma vez, a possibilidade de libertação de sentimentos profundos que estão aprisionados e acabam sendo prejudiciais.

Mas Vênus saiu da sua zona de sombra e chegou para prestar socorros. Depois de um bom tempo trabalhando as questões leoninas, Vênus chega em Virgem tomando pé de cada detalhe e de tudo que foi revisado na sua retrogradação em Leão. Quando Vênus ficou retrógrado no meio da selva, você se permitiu olhar para os seus desejos e expressá-los de modo afirmativo. Mas no signo de virgem, o que importa é o que é saudável e o que te faz bem. Planeje momentos inesquecíveis ou dê passos importantes, com o discernimento virginiano. Cuida para não ser cri-cri demais.

Capricórnio

Evite qualquer tipo de confronto direto. Imagina que você descobre algo desagradável em relação a um amigo ou grupo e a única coisa que você pode fazer é contar até dez e respirar fundo. É isso mesmo, não reaja. Uma resposta impulsiva poderá prejudicar sua reputação a longo prazo. Até porque com Vênus transitando por Virgem entre 8/10 e 8/11, traz a oportunidade de encontrar pessoas e viver situações que ajudam a alavancar a vida profissional. O período é ótimo para melhorar sua imagem pública e mostrar seus projetos para o mundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.