Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 8 de maio

Signo de Capricórnio hoje

Bem-vindos ao horóscopo de hoje! A Lua em Sagitário traz um clima de aventura e busca por novas experiências. Mas, no início da tarde, a Lua forma uma quadratura com Netuno em Peixes, o que pode gerar confusão e desânimo. No entanto, o trígono da Lua com Júpiter em Áries, no final da tarde, traz otimismo e nos lembra que sempre há um caminho a seguir. A partir das 20h34, a Lua entra em Capricórnio, trazendo um clima mais sério e responsável. À noite, a oposição da Lua com Vênus em Câncer pode gerar conflitos emocionais. Aproveite o dia para explorar novas possibilidades e, ao mesmo tempo, se manter firme, confiando em seus valores e em sua intuição.A Lua em Sagitário pode trazer à tona um desejo de aventura, por isso, fique atento para não se perder em distrações. No fim do dia, a oposição da Lua em Capricórnio com Vênus em Câncer pode trazer desafios nas relações pessoais. Lembre-se de praticar a empatia e a compreensão para manter a harmonia.