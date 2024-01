Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 8 de janeiro

A semana inicia sob um aspecto desafiador entre Mercúrio e Netuno. E até o dia 11/01 você vai se sentir mais confuso(a) e indeciso(a), ou seja, os pensamentos nebulosos tomam de conta, dificultando a comunicação e o entendimento entre as pessoas. Se possível, entre os dias 8 e 11/01, evite atividades intelectuais, discussões ou negociações, remarque reunião ou assinatura de contrato ou acordos. Mas se você for fazer alguma prova ou tiver que apresentar um trabalho, não se deixe paralisar pelos seus medos, revise o conteúdo e não desanime. Mas já adianto, a realidade não vai corresponder às suas fantasias ou expectativas. Para amenizar um pouco os mal-entendidos, a Lua em Sagitário se une a Vênus, deixando o clima mais leve. Ninguém vai resistir a um pedido feito com muito carinho e charme.

Signo de Capricórnio hoje

Muito cuidado para não se envolver em boatos, capricorniano(a). Hoje a sua comunicação está meio nebulosa. Tente não falar muito, fazer postagens ou passar informações adiante. Leia e releia tudo que você escreveu, não responda nenhuma provocação. O silencio vale ouro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.