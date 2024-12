Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 8 de dezembro

Hoje, a Lua Crescente em Peixes inspira você a refletir: qual é o próximo passo que precisa ser dado para alcançar seus objetivos? Essa energia pede conexão com seus sonhos, mas também ação prática para transformá-los em realidade.



Alguns desafios podem surgir ao longo da semana, testando sua determinação e foco. Saturno está próximo da Lua, lembrando que compromisso e responsabilidade são essenciais agora. Não há espaço para amadorismo – leve suas ideias e informações a sério.



Além disso, Marte em Leão reforça a necessidade de atenção à sua imagem. Pequenos deslizes podem ter grandes consequências, então aja com cuidado e estratégia. Este é o momento de arregaçar as mangas e seguir firme no caminho que você escolheu. Acredite no seu potencial e siga em frente com responsabilidade e ouvindo seu coração.

Signo de Capricórnio hoje

Comunicação é a chave. O que precisa ser dito para que você avance? Marte em Leão destaca transformações profundas e pede que você lide com desafios de forma corajosa. Júpiter em Gêmeos reforça a importância de cuidar da sua rotina e criar hábitos que sustentem o seu crescimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.