Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 8 de abril

Hoje a Lua, que está em Peixes, forma um sextil com Urano, nos deixando mais intuitivos e sensíveis. Esse posicionamento, conjunto as energias arianas que também estão nos influenciando fortemente, evidencia a nossa capacidade intelectual, o que é interessante para a estimular o desempenho profissional e também para aprender algo novo. Assim, para dar espaço à sua criatividade, é muito importante que você saia do modo automático que costuma fazer as atividades do dia a dia e busque novas formas de realizá-las, mesmo que seja apenas realocar seu ambiente de trabalho para um cômodo diferente. Dessa forma, você cria um contexto propício para que surjam novas ideias, as quais, iluminadas pela influência de Urano, te auxiliam a se adaptar aos desafios que você está enfrentando em seu trabalho. Além disso, esse aspecto também é benéfico para a sua vida amorosa, conferindo mais empatia para que você consiga compreender o outro.

Signo de Capricórnio hoje

A presença da Lua em Peixes faz com que você perceba as suas emoções de forma intensa e, assim, você consegue expressá-las com mais facilidade. Contudo, isso acontece apenas se você não tentar reprimir seus sentimentos, o que pode ser um hábito destrutivo dos capricornianos.



