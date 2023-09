Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 7 de setembro

A Lua está finalizando um ciclo que foi iniciado na Lua Nova em Leão (16/08). Você teve que ser corajoso(a) e determinado(a) para sustentar suas verdades e os seus desejos ou até mesmo travar uma luta interna para continuar escondendo suas verdades e desejos.

Mas você cruzou o limiar do questionamento e agora é possível perceber quais são e quais não são seus papéis dentro das relações. A energia geminiana chega para questionar, reunir informações e circular por aí. Até o dia 13/09, questione a rota, busque o que entristece seu coração, mude de ideia, se adapte a uma nova situação e tenha discernimento diante da sua rotina. Alguns pratos podem cair, pois você não é aquele equilibrista que fica rodando muitos pratos em cima de uma vara ao mesmo tempo.

A semana da Lua minguante será marcada pelos silêncios, desaceleração e desapegos. Não deixe de se perguntar: “Por quê?” ou “O que te afeta?” E se gêmeos é comunicação e movimento, reduza as andanças, silencie a mente, você precisa ouvir seu coração. Não seja o coelho branco da Alice que fala sem parar: “Estou atrasado, estou atrasado…”. Cultive a paciência, você não tem que dar conta de tudo. Os pratos vão cair e sua imunidade também. A canção de Rita Lee pode explicar melhor: “Como vai você? Assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus. Nessa canoa furada, remando contra a maré…” No final do dia a Lua em desarmonia com Netuno pode trazer alguns medos, frustrações, informações distorcidas e muitas Fake News.

Capricórnio

Assim como a Lua, deixe minguar os receios que te impedem de viver momentos íntimos. A intimidade é uma jornada corajosa em direção à autenticidade e ao vínculo com os outros. No entanto, ao reconhecer e enfrentar esses medos, você consegue baixar a guarda e abre as portas para as relações mais íntimas. A verdadeira intimidade requer confiança, e essa confiança começa dentro de você mesmo(a), capricorniano(a). Aceite seus aspectos mais vulneráveis, abrace suas imperfeições, pois só assim você será capaz de compartilhar suas partes autênticas com os outros e com o mundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.