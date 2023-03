Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 7 de março

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua entra em sua fase Cheia em Virgem, formando uma oposição com Sol em Peixes, resgatando aquilo que precisa ser iluminado e concluído em sua vida. A influência de Virgem chama a atenção para questões relacionadas à praticidade, simplicidade e disciplina. Por isso, aproveite a Lua Cheia para fazer alguns questionamentos como: o que venho complicando em minha vida? O que posso simplificar na minha rotina? Além disso, Saturno entra em Peixes, e esse é um dos trânsitos mais importantes de 2023. Saturno em Peixes traz desafios em relação à sua capacidade de lidar com suas emoções e sentimentos. Isso pode acabar gerando a sensação de sobrecarga, mas também ajuda a desenvolver relações mais profundas e significativas.A entrada de Saturno, seu planeta regente, em Peixes enfatiza a necessidade de buscar equilíbrio entre seu lado racional e emocional, permitindo que você sonhe mais alto em relação aos seus planos. É um momento de ter mais confiança sobre suas capacidades.