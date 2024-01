Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 7 de janeiro

Reflexões de um domingo, a Lua minguante no signo de Escorpião: Desapegar é uma tarefa difícil, mas hoje o Céu pode te ajudar a abandonar alguns hábitos, especialmente o de controlar tudo e todos. Para evitar ter que lidar com a dor da perda fomos culturalmente condicionados a controlar a vida e, consequentemente, não deixamos a vida passar, fluir ou acontecer. Se só o fato de pensar em desapegar de algo já te deixa inquieto(a) e agitado(a), como lidar com essa mente apegada que te deixa cada vez mais rígido? Pode ser que você não se dê conta do quanto está apegado(a) a algo ou alguém, mas o domingo está perfeito para investigar, explorar os aspectos mais profundos da sua alma, confrontar seus medos e resolver questões não resolvidas. A energia de Escorpião é transformadora e está relacionada ao processo de eliminação e renovação. A fase da lua minguante é geralmente associada à conclusão de projetos, reflexão, e limpeza. Reflita sobre os padrões, comportamentos ou coisas que não servem mais ao seu crescimento e bem-estar. Deixo aqui algumas sugestões do que você pode fazer hoje para treinar internamente o desapego.

Signo de Capricórnio hoje

Aproveite o domingo para refletir sobre seus objetivos e fazer planos para o próximo ciclo lunar que se inicia no dia 11/01. Estabeleça metas claras e elabore estratégias para alcançá-las. Aproveite a energia de Marte no seu signo e direcione a sua energia para alcançar resultados práticos e tangíveis.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.