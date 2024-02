Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 7 de fevereiro

Aceite os movimentos de mudança que a vida está exigindo de você agora. O seu brilho individual espelha no coletivo. E hoje, Vênus e Urano estão num aspecto super harmonioso e vão te mostrar outros mundos, outras experiências a serem vividas e outras possibilidades, pois não é o mundo que precisa mudar, não é a sua empresa, nem o seu chefe. A mudança começa em você. Tudo inicia em você. E tudo vem da conexão com a sua verdadeira vontade. Não adianta pensar positivo se não tiver alinhado(a) com a energia da mudança. Existe uma via aberta, só falta você se alinhar com você mesmo(a).

Signo de Capricórnio hoje

Mande a preocupação embora, pois Vênus e Urano chegam de mãos dadas e vão te ajudar a solucionar esse problema ou qualquer outro desafio. Talvez hoje você se sinta mais apaixonado(a) ou estimulado(a). Se conecte com seus sonhos, reflita sobre seus ideais e siga em frente. Boas novas se aproximam.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.