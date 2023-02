Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 7 de fevereiro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua passa o dia todo em Virgem, e forma um aspecto mais desafiador com Marte no final da tarde. A quadratura entre esses dois planetas nos deixa mais críticos, e pode causar discussões sobre planos diferentes ou ideias que não se complementam em nossos relacionamentos. Esse incômodo desperta nosso lado mais objetivo e um pouco ríspido, que pode gerar pequenos conflitos sem necessidade. Apesar disso, o sextil entre Mercúrio e Netuno direciona o foco para nossos sonhos e talentos, proporcionando ideias inovadoras.A Lua em Virgem evidencia o lado crítico das pessoas de Capricórnio, que questiona tudo e todos, e vê defeito nos pequenos detalhes. Tome cuidado para que essa energia não te leve a criar problemas, descontando suas frustrações nas pessoas ao redor.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.