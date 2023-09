Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 6 de setembro

A luz da Lua declina e, nos próximos oito dias, o céu fica mais escuro. É a Lua minguante que chega, ou melhor, que se retira. E na véspera de um feriado, se você decidir desacelerar, o Céu vai te apoiar. Mas se você for da turma do controle, normalize o descanso e renuncie a produtividade. É no modo descanso ou no modo silencioso que você toma as melhores decisões.

E esse período de recolhimento e introspecção acontece sob o signo de Gêmeos, aquele que não cala, não para, não cansa, vai silenciar. Mas temos um Sol em Virgem e Mercúrio retrógrado, absorvendo as informações e avaliando cada detalhe.

A combinação da Lua Minguante em Gêmeos pode favorecer atividades como revisão, finalização e expressão de pensamentos e sentimentos de maneira clara e lógica. Aproveite para buscar soluções para problemas de comunicação. Também pode ser um momento adequado para eliminar as distrações e se concentrar em tarefas que exijam atenção detalhada.

Capricórnio

Mercúrio vão estar em sintonia total, o que significa que é um excelente dia para dar uma revisada naquelas metas de vida que você definiu. Está pensando em grandes mudanças, como uma transição de carreira? Ou talvez um curso de especialização que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo? Este é o dia para anotar todos os prós e contras e começar a fazer um plano concreto. Mas atenção para não colocar a carroça na frente dos bois. A Lua minguante que começa em Gêmeos no dia 6 pede para você diminuir o ritmo e ouvir seu corpo. O momento é de organizar a vida de uma forma mais inteligente, racional e flexível, por isso, cuidado para não se comprometer com muita coisa.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.