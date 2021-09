Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 6 de setembro

Hoje se inicia um novo ciclo lunar em Virgem, nos convidando a começar a semana com mais organização e disciplina. A influência das energias virginianas configura um momento perfeito para colocarmos no papel tudo aquilo que queremos construir durante os próximos 30 dias. A passagem de Vênus (o planeta do amor) por Libra, que é um dos seus domicílios, faz com que estejamos mais dispostos a dialogar e conciliar os pontos que estão causando conflitos com as pessoas que amamos. Porém, como o início dessa semana será marcado pela influência do trígono que está se formando entre o Sol em Virgem e Urano em Touro, tendemos a ficar mais detalhistas e implicantes, o que acaba criando uma atmosfera hostil. Além disso, Urano é o planeta relacionado à surpresas e imprevistos, que tendem a nos deixar mais irritados com o Sol está transitando por Virgem. É preciso ter discernimento para desenvolver novas habilidades para lidar com essas situações, sem perder a razão porque as coisas saíram do controle. Lembre-se que controle é uma noção ilusória.

Signo de Capricórnio hoje

O trânsito de vários planetas por Virgem que vem acontecendo desde agosto é muito benéfico para as pessoas de Capricórnio, porque forma um ângulo harmônico com o seu Sol natal. Você se sente mais seguro de si e deve aproveitar esse momento para ordenar a sua vida, repensar suas metas e fazer planos a longo, médio e curto prazo.



