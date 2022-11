Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 6 de novembro

Signo de Capricórnio hoje

Esse fim de semana com Lua em Áries tem nos deixado mais acelerados, sendo um pouco mais difícil ter um domingo de preguiça, descanso e relaxamento. Para lidar com a energia ariana sem que ela se transforme em pura ansiedade, pode ser interessante começar o dia com algum exercício físico, para colaborar com nossa saúde física e mental. Você provavelmente já ouviu falar que os exercícios ajudam na liberação de algumas substâncias (principalmente os neurotransmissores) que regulam sensações como a satisfação e o bem-estar. Além do posicionamento lunar, outros trânsitos, principalmente a oposição que Vênus em Escorpião está formando com Urano em Touro, tem causado tensões e um pouco mais de estresse. Por outro lado, esse é um momento favorável para nos conectar à nossa criatividade, buscando coisas que nos deixam mais inspirados para viver. E por que não fazer isso cuidando da nossa saúde? Aproveite todas essas movimentações astrológicas para adicionar na sua rotina alguns hábitos que envolvem a movimentação do seu corpo. Seja a academia convencional, vôlei, yoga, dança ou qualquer outra prática que faça sentido para você, que te ajude a desacelerar e se conectar com o momento presente.A Lua em Áries costuma fazer com que as pessoas de Capricórnio percam um pouco da 'postura' que costumam manter. Como os seus ânimos estão mais exaltados, você consegue ter um pouco mais de clareza sobre aquilo que está te incomodando, mas é preciso ter cuidado com a forma que você irá escolher lidar com essas situações.