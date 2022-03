Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 6 de março

Signo de Capricórnio hoje

Hoje o Sol e Júpiter estão formando uma conjunção no signo de Peixes, o que nos deixa mais sensíveis e pode ser perigoso, porque tendemos a interpretar mal a intenção das outras pessoas ou a dar valor excessivo a pequenos problemas e desentendimentos. Por isso, é preciso tomar cuidado para que suas ações não façam com que o seu dia seja ainda mais difícil. As energias piscianas também podem evidenciar a sensibilidade no sentido positivo, casa tenhamos cuidado para não levar tudo para o lado pessoal, dramatizando todas as situações. Quando conseguimos integrar bem as vibrações desse signo, nos sentimos felizes ao cuidar das pessoas amadas e ao compartilhar momentos com elas. Além disso, Vênus e Marte ingressam em Aquário hoje, nos levando a pensar de forma mais fluida e criativa, o que pode ajudar a equilibrar toda a intensidade pisciana.Assim como Touro, os capricornianos são regidos pelo elemento terra e, por isso, o ingresso da Lua nesse signo te ajuda a se sentir mais calmo e seguro de si. Porém, você também pode ficar mais teimoso e inflexível, reclamando de tudo que não saia de acordo com seus planos. Tente controlar essa tendência para manter um clima agradável em casa.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.