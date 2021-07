Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 6 de julho

Hoje a Lua ingressa em Gêmeos, o que ajuda a aflorar a nossa criatividade e dinamismo mental, para cumprir as tarefas diárias sem tanto desânimo. Porém, para as pessoas que são naturalmente ansiosos ou distraídas, as energias geminianas podem representar uma diminuição na produtividade, porque a agilidade dos pensamentos faz com que não seja tão fácil organizá-los para sair do âmbito mental e transformar as ideias em ação. Além disso, Vênus está se aproximando de Marte em Leão e esse encontro indica possíveis tensões nos relacionamentos afetivos. O orgulho pode atrapalhar a comunicação, fazendo com que fiquemos irredutíveis em relação aos nossos desejos e opiniões pessoais. Porém, para qualquer tipo de relacionamento, é necessário saber dialogar com paciência e flexibilidade, para ser possível chegar a um consenso. Como Marte está formando uma quadratura com Urano, tendemos a tomar decisões de forma abrupta, sem pensar nas outras pessoas que são afetas.

Signo de Capricórnio hoje

Desde a semana passada, Marte estava formando um ângulo de 180 graus com Saturno (planeta regente de Capricórnio), que chega ao fim hoje. Esse movimento pode ter evidenciado a necessidade de transformações em sua vida, mas, ao mesmo tempo, a pandemia colocou seus planos ‘em pausa’. As pessoas mais velhas (e há quem diga, mais sábias), costumam dizer que tudo aquilo que mais vale a pena não é facilmente conquistado.



