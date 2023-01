Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 6 de janeiro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua em Câncer entra em sua fase Cheia, trazendo reflexões sobre o passado e deixando seus sentimentos à 'flor da pele’. Além disso, a aproximação entre o Sol e Mercúrio pode acabar deixando nossa mente a milhões. Contudo, mesmo com esse desafio, muitos momentos favoráveis podem surgir, principalmente durante a tarde. Aproveite esse horário para realizar suas tarefas mais importantes, reuniões, compromissos, ou conversas que vem adiando. A Lua em Câncer enfatiza seu lado mais acolhedor, proporcionando um olhar mais empático, amoroso e com muita compaixão. Por isso, muitas questões que antes você enxergava com mágoa e tristeza, podem surgir para que agora você tenha mais compreensão, deixando de lado o excesso de cobranças e a culpa.A Lua Cheia em Câncer, signo oposto ao seu, traz alguns desafios para seu dia. É muito importante ter em mente que o diálogo é o melhor caminho para se relacionar. Não deixe que seus sentimentos aflorados acabem fazendo com que você despeje nos outros o que vem te incomodando, sem antes refletir e se entender melhor.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.