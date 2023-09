Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 5 de setembro

O dia começa agitado. A Lua se aproxima de Urano e tudo vai balançar. Você deseja fortemente mudar as coisas, mas tente manter a calma, pois só assim você pode aproveitar melhor a sua intuição. E logo em seguida a Lua negocia com Plutão. Aproveite para transmutar o que atormenta sua tranquilidade. E Netuno também entra em cena, te convidando a mergulhar com segurança nas emoções.

Hoje temos um Céu de planetas desapegados, que estão trabalhando arduamente, em prol da sua libertação. Ou rompe, finaliza e dissolve ou rompe, finaliza e dissolve. Não tem outro jeito. E no fim do dia, a Lua fica mais leve, chegando no signo de gêmeos, mais curiosa do que nunca.

Capricórnio

Desapegar dos excessos de compromissos e buscar os prazeres pode ser uma jornada de redescoberta pessoal e de equilíbrio na vida, capricorniano (a). Muitas vezes, nos encontramos presos em uma rotina de obrigações e responsabilidades que nos consomem, deixando pouco espaço para a alegria e o prazer. No entanto, é importante lembrar que a busca pelo prazer não deve ser confundida com irresponsabilidade, mas sim com a busca de um equilíbrio saudável entre os deveres e o bem-estar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.