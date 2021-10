Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 5 de outubro

Hoje a Lua ingressa em Libra, onde se encontram o Sol, Marte e Mercúrio (que está retrógrado desde a semana passada). Esse último planeta é o regente das comunicações, que são afetadas pela retrogradação, o que explica os últimos acontecimentos envolvendo as redes sociais! Como Libra é considerado o signo do amor e dos relacionamentos, nesse momento precisaremos ter muito cuidado com as falhas de comunicação, para além dos problemas com os aplicativos. Os principais problemas acontecem, na verdade, quando aquilo que você falou não for compatível com o que a outra pessoa entendeu e vice-versa. Por isso, antes de tirar conclusões precipitadas e se munir de argumentos para uma discussão (o que tende a ser o primeiro instinto, porque a proximidade entre o Sol e Marte nos deixa mais impulsivos), faça questão de esclarecer o que foi dito e também de deixar claro as suas intenções. Caso as coisas não estejam claras para você (o que também é normal nesse momento), prefira ficar na sua. Certos assuntos não valem a pena.

Signo de Capricórnio hoje

Os capricornianos se sentem muito irritados e inseguros quando as coisas saem do seu controle e isto está acontecendo agora. É preciso ter cuidado para não descontar esses sentimentos nas pessoas ao seu redor e acabar vendo problema onde não há. Perceba a necessidade de aprender a lidar com os contratempos de forma mais leve e natural, afinal, eles sempre vão acontecer.



