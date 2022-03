Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 5 de março

Signo de Capricórnio hoje

Amanhã, Vênus e Marte ingressam em Aquário, nos fazendo perceber a necessidade de ter espaço nos relacionamentos, para não limitar nossa vida a eles (fazendo com que uma relação seja o único fundamento do nosso futuro). Para que isso não nos afete profundamente, precisamos acolher o que estamos sentindo e os questionamentos que estarão vindo à tona nos próximos dias. Além da importância de validar nossas emoções, precisamos ter cautela para não tomar nenhuma atitude ou decisão definitiva, sem ter analisado antes – por exemplo, fazer uma coisa que não faria sentido nenhum para você há alguns dias. Apesar disso, podemos aproveitar a influência do romantismo de Peixes e as ideias inovadoras de Aquário para ter momentos únicos com as pessoas amadas – como um jantar a luz de velas, um piquenique no parque ou um bilhete surpresa.A influência de Marte e Vênus em Aquário faz com que você se sinta mais preparado para implementar algumas mudanças na sua vida. Para aproveitar essas energias, não fique postergando as transformações que você já sabe (a algum tempo) que são necessárias para o seu próprio bem. Busque resgatar sua força e coragem.