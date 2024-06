Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 5 de junho

A Lua está escura, minguando, marcando o fim. Você está no reino da sua própria sabedoria e sabe que algo precisa mudar. E você vai precisar de um espaço. Aproveite o último dia de Lua minguante e tente abrir mão, desapegar. Permita novos começos. Experimente coisas diferentes. Logo cedo a lua se junta ao bonde geminiano. Hoje você pode descobrir que hábito ou padrão está impedindo você de seguir rumos aos seus desejos. Amanhã é Lua Nova no céu. Um novo ciclo geminiano se inicia. E eu venho aqui te contar com mais detalhes sobre os próximos 28 dias poderosos, movimentados e de muitas escolhas.

Signo de Capricórnio hoje

Relações humanas são complexas e desafiadoras e você sabe disso, capricorniano(a). O conflito é normal e natural em qualquer relacionamento, amizade ou dinâmica familiar e de trabalho. O momento pede diálogo, perdão e escuta.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.