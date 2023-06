Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 5 de junho

Signo de Capricórnio hoje

O dia será marcado por confusão mental, com o coração dividido entre desejos e objetivos práticos. A Lua entrou no signo de Capricórnio e agora está exilada: por alguns dias, será possível sentir uma sensação de desamparo no ar, até abandono. Nessa movimentação, a Lua inicia o dia em oposição ao signo ascendente: é momento de pensar em tudo aquilo a que somos apegados porém já não serve mais, e, portanto, devemos deixar ir. É quando nos livramos do velho e abrimos espaço para o novo que as mudanças mais incríveis acontecem em nossas vidas. Atenção a possíveis sentimentos mesquinhos, cuidado para não ferir pessoas com quem convive diariamente.Você encontrará oportunidades interessantes no campo financeiro. Os astros indicam que você poderá receber notícias sobre ganhos inesperados de dinheiro ou parcerias vantajosas. Momento para pensar em organizar as dívidas e colocar limites claros em recursos compartilhados. A Lua intensifica sua determinação e foco, apesar de trazer alguma instabilidade.