Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 5 de janeiro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua entra em Câncer e forma uma quadratura com Júpiter em Áries, nos deixando um pouco mais emotivos e impacientes. A influência canceriana chama a nossa atenção para a importância de estar ao lado de quem amamos, de conversar, acolher e nos sentir acolhidos. Por isso, tente pegar leve nas críticas, e passe a apreciar mais a companhia de quem você tem a oportunidade de conviver. O trígono que está se formando entre o Sol em Capricórnio e Urano em Touro nos ajuda nesse movimento de olhar a vida com outros olhos, despertando a vontade de nos recriar, para ser nossa melhor versão. Aproveite para reforçar os hábitos de autocuidado da sua rotina, e foque no que você sabe que te desafia a crescer!Hoje o Sol, que está no seu signo, forma um trígono com Urano em Touro, despertando reflexões sobre o trabalho, a rotina e o autocuidado. Aproveite esse momento para ter mais firmeza sobre o que deseja estruturar esse ano, definindo quais limitações precisam ser vencidas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.