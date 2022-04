Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 5 de abril

Signo de Capricórnio hoje

Hoje Vênus, o planeta do amor, ingressa em Peixes. Apesar de a sensibilidade pisciana fazer com que você se sinta mais vulnerável, ela também tem o potencial de aproximar, conciliar e criar conexões verdadeiras dentro dos relacionamentos. Sendo assim, o mês de abril pode ser marcado por muita empatia, carinho e paciência; ou por muitas discussões por motivos "bobos" - você escolhe! Analise a forma como vai você agir no ambiente em que está, e a maneira como irá re-agir ao que acontece com você. Além disso, a lunação Ariana vem pedindo movimento e ação da sua parte, e quando você não aceita esse chamado, pode acabar sentindo essa energia em forma de ansiedade ou situações desafiadoras. Lembre que isso se aplica não necessariamente em termos de trabalho, mas pode ser um chamado para cuidar melhor da sua saúde, por exemplo.A forma de ver o mundo com mais sensibilidade é uma característica da influência pisciana que é desafiadora para você. Com as emoções afloradas, você pode acabar se irritando com muita facilidade, por levar tudo para o lado pessoal.