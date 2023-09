Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 4 de setembro

A semana começa super positiva. Depois de Vênus retomar seu movimento direto e aos poucos iniciar os resgates dos assuntos financeiros e amorosos que estavam incertos, hoje o dia será abençoado pelo encontro fluído de Mercúrio em Virgem com Júpiter em Touro. E onde nos propusermos a nos adaptar e experimentar, pode apostar que grandes frutos serão colhidos. O pensamento vai longe, as ideias são grandiosas e eu sinto que boas notícias estão a caminho. Você só precisa confiar!

E hoje o Planeta Júpiter, Deus dos Deuses do Olimpo, o sábio, o padrinho do Céu, inicia sua retrogradação. Júpiter governa as regras, os princípios morais e éticos, a justiça, a religiosidade e a espiritualidade, a fé. E durante essa retrogradação, que vai até o dia 30/12, todos esses temas ganham destaque, principalmente os valores pessoais, que tendem também a passar por um processo de revisão, já que ainda é a Lunação de Leão.

Muito cuidado com os excessos de expectativas, você pode acabar se frustrando. O melhor a fazer é refletir sobre nossos próprios excessos e refazer alguns julgamentos. Estaremos também sob fortes provocações e possibilidade de frustrações com as outras pessoas — não leve tudo para o pessoal! Confrontos de ideias não levarão a lugar nenhum. Se for viajar por este período, esteja preparada para imprevistos, evite excessos e tente relaxar o máximo que puder em momentos de tensão.

Capricórnio

Júpiter inicia sua retrogradação, tudo indica que ele vai mexer com as suas expectativas. Até o fim de 2023 nem tudo vai sair do jeitinho que estava esperando. Aceite a vida como se apresenta, acreditando que está no lugar certo e na hora certa. Mercúrio e Júpiter estão em ótima sintonia hoje, o que torna o dia ideal para lançar uma ideia. Se você vai dar um curso, aproveite para se preparar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.