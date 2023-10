Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 4 de outubro

Depois de muitas voltas, Mercúrio chega no signo de Libra. Desde o dia 28/07, ele estava em Virgem, apegado a detalhes, solicitando novos métodos de execução. E devido ao seu movimento retrógrado, iniciado no dia 23/08, você foi mais cobrado(a) ainda e teve que tirar da manga uma ideia ou método que facilitasse seu trabalho, rotina ou aquele tema que estava dando muita volta, sem obter resultado ou apenas acumulando erros.

E após grandes zigue-zagues, Mercúrio chegou em Libra e permanece até o dia 22/10, você estará mais flexível, só precisa encontrar a medida certa entre sua opinião e o ponto de vista do outro.

Olha a luz no fim do túnel, tem uma estrela no céu, ou melhor, várias. Você só precisa se entregar e renovar a confiança.

Veja também

Capricórnio

Chegou a hora do reconhecimento, capricorniano(a)! A partir do dia 4, a chegada de Mercúrio em Libra, marca um período do ano muito favorável para aqueles que desejam aumentar seu conhecimento em busca de carreiras mais lucrativas ou posições mais influentes. Não deixe essa energia passar sem tirar proveito dela.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.