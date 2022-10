Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 4 de outubro

Signo de Capricórnio hoje

Assuntos Relacionados Artes Cultura e Entretenimento/horóscopo

O dia se inicia com Lua fora de curso entre 1 hora e 7:22 da manhã, e, logo em seguida, ela ingressa em Aquário. A presença da Lua e do Sol em signos de água indica um momento para ir além e buscar coisas novas. Acredite que coisas melhores estão por vir, trabalhe nas trocas de ideias ao longo do dia e fale sobre as coisas que quer construir. Um toque de autenticidade pode ser o que você precisa para que muitos insights surjam. Além disso, no meio do dia a Lua formará um sextil com Júpiter em Áries, e mais tarde um trígono com Vênus em Libra. Todos esses aspectos te desafiam a abrir os olhos, para ver que muitas coisas são possíveis. Acredite no futuro que quer construir e foque suas energias nas pequenas coisas que você precisa para buscá-lo. No âmbito do trabalho, hoje é um ótimo dia para reuniões e conversas importantes, se for fechar algum negócio ou investir, faça-os durante o período de 11 às 13 horas (enquanto ocorre o sextil entre a Lua e Júpiter). Já nos relacionamentos, o trígono com Vênus em Libra torna o dia perfeito para um date. Aproveite a noite mais romântica do mês para celebrar o amor. Saia para comer algo que goste, assistir um filme com o crush ou mesmo desfrutar da sua companhia de uma forma relaxante.Os trânsitos do dia podem ser muito benéficos para vocês, capricornianos. Seu autocontrole e inteligência para finanças pode ser potencializado durante o sextil da Lua com Júpiter. Utilize do meio do dia para propor novas ideias e projetos, isso pode trazer grandes resultados.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.