Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 4 de outubro

O clima desta semana será mais tenso e movimentado. Além das energias virginianas que são evidenciadas hoje devido ao posicionamento lunar, que nos deixa mais críticos e exigentes, o Sol está transitando ao lado de Marte. Essa proximidade nos deixa mais impulsivos e isso pode afetar os relacionamentos afetivos, afinal esses planetas estão transitando por Libra, considerado o signo dos relacionamentos. Além do Sol e de Marte, Mercúrio retrógrado também está em Libra e esse alinhamento planetário pode dificultar a conciliação de discussões, principalmente porque perdemos o filtro entre o que pensamos e falamos. Outro aspecto importante que acontece durante os próximos dias é uma quadratura entre o Mercúrio e Plutão. Como ambos os planetas estão retrógrados, algum assunto, sentimento ou pessoa do passado pode vir à tona de forma turbulenta, fazendo com que as coisas saiam do planejado.

Signo de Capricórnio hoje

Como a próxima semana se inicia com a Lua transitando por Virgem, um signo de terra assim como Capricórnio, você consegue estar mais focado no trabalho. Aproveite o olhar analítico que é propiciado por esse trânsito lunar para identificar pontos de aprimoramento, mas tenha muita cautela para que você não acabe fazendo comentários desagradáveis e se torne o tipo de pessoa que coloca defeito no trabalho de todo mundo.



