Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 4 de maio

Hoje a Lua continua em Aquário, despertando a criatividade e configurando um contexto propício para demonstrar todo o seu valor no trabalho. Por outro lado, é importante lembrar de ter mais tato ao se expressar, porque as energias aquarianas e a quadratura que está se formando entre o Sol e Saturno pode fazer com sejamos diretos demais, o que acaba gerando discussões. Além disso, a Lua está formando um aspecto tenso com Vênus, que é o astro regente das nossas relações afetivas, o que faz com que tenhamos dificuldade em demonstrar nossos sentimentos, além de nos deixar mais irritados e angustiados. Nesse momento, desilusões amorosas podem vir à tona, como a descoberta de alguma mentira ou a ocorrência de conflitos graves, envolvendo algum assunto que te faça questionar o futuro do seu relacionamento. Para os solteiros, esse não é um bom momento para se aproximar de alguém, porque além das quadraturas tensas que marcam os próximos dias, o movimento de Plutão retrógrado que se iniciou semana passada marca um período de transformações intensas, e você pode aprender mais sobre si mesmo caso não tenha que se preocupar com outra pessoa.

Signo de Capricórnio hoje

Os capricornianos tendem a ser exigentes demais consigo mesmos. Porém, quando focamos demais nos problemas, torna-se mais difícil solucioná-los. A presença da Lua em Aquário te ajuda a ter mais resiliência para identificar suas falhas e usá-las como fonte de aprendizado para evoluir.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.