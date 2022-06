Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 4 de junho

Signo de Capricórnio hoje

Neste sábado, a Lua continua transitando por Leão, o que nos deixa mais animados e dispostos a socializar. Porém, como estamos vivendo um momento de Lua minguante, é preciso ter cuidado para não se frustrar demais, caso as coisas não aconteçam de forma tão animada e divertida como você está esperando. Para aproveitar as energias de recolhimento que são despertadas por essa fase lunar, é interessante ter esse momento de lazer com as pessoas amadas de forma mais pessoal - como fazendo um jantar ou uma noite de jogos. Além disso, Saturno - astro que é relacionado às responsabilidades, ao comprometimento e à maturidade - começa o movimento retrógrado hoje, e continua caminhando para trás até o dia 23 de outubro. Nesse período, precisaremos ter mais cuidado com os assuntos regidos por esse planeta, além de ter cautela para não nos fechar emocionalmente - o que também pode ser influenciado por Saturno.A Lua minguante em Leão faz com que você se sinta um pouco perdido, como se não soubesse exatamente o que quer (e o que precisa) fazer. Colocar em um papel aquilo que você está sentindo pode te ajudar a entender melhor seus próprios sentimentos. Não tome nenhuma decisão definitiva nesse momento.