Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 4 de janeiro

Signo de Capricórnio hoje

A primeira semana de 2022 é marcada pelas energias da Lua nova em Capricórnio, que aconteceu já no segundo dia do ano. O Sol, Plutão e Vênus retrógrada também estão transitando por esse signo, o que faz com que as energias capricornianas sejam predominantes neste momento. O mau humor e a inflexibilidade tendem a ser efeitos desafiadores causados pela presença de vários astros em Capricórnio, mas como a Lua ingressou em Aquário ontem no fim do dia, também nos sentimos mais criativos e determinados. Considerando todo o contexto astrológico, esse é um momento propício para colocar as coisas em ordem, tirar as ideias da cabeça, montar planilhas e definir metas a longo, médio e curto prazo. A disciplina e a organização são características capricornianas que nos ajudam a começar o ano de forma mais disciplinada, enquanto o trânsito da Lua por Aquário hoje nos ajuda a pensar 'fora da caixa', para que essas metas não se tornem muito pesadas antes mesmo de serem colocadas em prática.O ego dos capricornianos está evidenciado neste momento, devido aos astros que estão transitando pelo seu signo. Por isso, é preciso ter cuidado para não agir com arrogância e para não tentar controlar tudo o que acontece ao seu redor, criando um clima tenso. Também é preciso ter cuidado para não focar apenas no trabalho nos próximos dias, deixando as outras coisas de lado.