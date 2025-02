Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 4 de fevereiro

Logo cedo, a Lua ingressa em Touro, signo em que se sente confortável e segura. Essa energia estimula a busca por mais estabilidade, aconchego e sensações prazerosas. Pouco depois, Vênus — regente de Touro — sai de Peixes e entra em Áries. Se em Peixes ela estava mais sonhadora e delicada, agora em Áries a energia é de ação imediata e iniciativa. Vênus em Áries não deixa ninguém ficar na vontade: é o momento de ir atrás do que você realmente deseja e de expressar seus afetos de forma mais direta e corajosa.

Ao mesmo tempo, Júpiter se prepara para sair do movimento retrógrado. Quando um planeta estaciona, costuma trazer aquele “clique” de entendimento ou de virada de chave. Questões que você vinha analisando podem começar a fazer mais sentido — e, principalmente, pedir um posicionamento. É hora de decidir como vai lidar com o que descobriu ou compreendeu.

A Lua, firme em Touro, pode provocar Mercúrio (planeta das ideias e da comunicação) e levantar a pergunta: “Você ainda está apegado(a) a uma ideia fixa?” Esse aspecto sugere avaliar se suas opiniões ou planos não estão cristalizados demais, impedindo que algo novo floresça. Com a Lua em Touro, há uma tendência a segurar firme o que parece seguro — mas a provocação de Mercúrio convida a flexibilizar, ouvir outros pontos de vista e se abrir para novas possibilidades.

Signo de Capricórnio hoje

No setor familiar e das raízes, Áries pode trazer desejo de reformular o ambiente doméstico. Vênus aí convida a harmonizar relações em casa, mas com atitude e iniciativa próprias. Tome a liderança na organização do lar e fortaleça vínculos baseados em carinho e respeito.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.