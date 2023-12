Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 4 de dezembro

A Lua chegou no signo de Virgem. E ela chega fazendo uma limpeza purificadora nas suas emoções e organizando a bagunça da última semana. Pode ser que você encontre uma saída razoável para seus problemas, especialmente quando esses derivam da forma como suas emoções são conduzidas.

A segunda-feira pode trazer algumas tensões, principalmente no período da tarde. A Lua confronta Marte e o melhor a fazer é não entrar em nenhuma discussão. Tente extravasar o excesso de energia numa atividade física.

E Vênus, a partir de hoje, faz um mergulho profundo. Do ar à água. Da razão à emoção. Da superfície à profundeza. De Libra à Escorpião. Você tem até o dia 29/12 para se recompor, se reinventar e limpar toda sujeira debaixo do tapete. E agora junta suas dores para evoluir. Atravessa seus medos. Não desperdice mais sua energia com atitudes autodestrutivas, chegou a hora de eliminá-las.

Capricórnio

E a partir de hoje, com Vênus em Escorpião, você vai viver na prática: “quem tem amigo, tem tudo!”. Até 29/12, esteja preparado(a) para momentos onde o vínculo com seus amigos ou pessoas importantes se torna mais forte e significativo. Um projeto importante renderá frutos, especialmente porque você receberá apoio do seu círculo social.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.