Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 4 de abril

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua se torna minguante em Capricórnio, nos convidando a ter um dia de mais recolhimento, para que possamos aproveitar a capacidade de introspecção facilitada por essa lunação para nos indagar sobre os caminhos que temos seguido. As energias capricornianas colocam em foco a vida profissional, por isso, é interessante refletir e questionar se você tem feito esforços verdadeiros para alcançar os seus objetivos. Lembre-se que a única pessoa que pode te levar em direção aos seus sonhos é você mesmo, mas, para isso, é necessário traçar metas reais, mesmo que o seu destino final esteja distante. Além disso, Mercúrio ingressa em Áries hoje (onde o Sol e Vênus se encontram), configurando um ótimo momento para iniciar novos projetos, resgatar (ou evidenciar) seu espírito de liderança e encontrar motivação para superar obstáculos. Esse posicionamento te deixa mais confiante e você pode aproveitá-lo para se comunicar de forma convincente e assertiva no trabalho visando a vender uma ideia, ministrar uma reunião ou ter uma conversa desafiadora, para a qual você precisa de uma dose extra de coragem.Os nativos de Capricórnio são convidados a olhar para dentro de si, se libertando de julgamentos e de barreiras psicológicas que te impedem de estar conectado à sua essência. Para isso, busque compreender quais pensamentos seus estão te impedindo de atingir todo o seu potencial. Muitas vezes, os limites que você mesmo impõe acabam se tornando algemas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.