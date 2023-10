Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 31 de outubro

Rubem Alves nos ensina que “o voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado”. E hoje o Céu te encoraja a voar. O que não está lhe satisfazendo grita por mudança. Experimente algo novo. A terça-feira está criativa, dinâmica e cheia de surpresas. Vênus e Urano se unem e vão te ajudar a experimentar uma nova maneira de se organizar e produzir com liberdade. Se algo não deu certo, tudo bem. Mude a rota e observe ao seu redor. Perceba as oportunidades ou os eventos inesperados. É possível que hoje você encontre a chave para abrir uma porta, ou melhor, a prisão. Chegou a hora de romper com padrões repetitivos e convencionais e conciliar segurança com liberdade.

Capricórnio

Prepare-se para uma terça-feira cheia de surpresas, capricorniano(a)! Vênus e Urano estão em ótima sintonia, preparando o terreno para novas experiências. Você deseja conhecer novas pessoas. Prepare-se, pois talvez até um novo amor surja. Sua criatividade estará em alta.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.