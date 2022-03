Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 31 de março

Signo de Capricórnio hoje

Nesta quinta-feira, a Lua entra em Áries no início do dia, nos convida a despertar nossa coragem em pequenas atitudes do dia a dia, sem ficar nos questionando a cada passo. A dica para esse momento é confiar na nossa intuição, mas não ficar apenas no âmbito mental, pensando sobre o que você quer alcançar sem tomar atitudes efetivas para isso. Hoje a tarde a Lua forma uma quadratura com Plutão em Capricórnio, o que pode trazer algum tipo de conflito ou reviravolta em seus planos. Caso você se sinta irritado sobre algo, reflita se vale a pena gastar sua energia com discussões neste momento. É mais interessante direcionar sua energia para resolver seus compromissos com assertividade, o que é beneficiado pelo posicionamento lunar. Durante a tarde, a Lua em Áries forma um sextil com Júpiter em Aquário, o que é ótimo para despertar ideias e expandir suas vontades. Aproveite esse aspecto para olhar para dentro e refletir sobre o que você precisa alterar em sua rotina para estar cada vez mais próximo de seus objetivos.A quadratura que está se formando entre a Lua e Plutão (que está posicionado no seu signo) hoje no começo da tarde pode gerar algum tipo de conflito ou imprevisto que te deixa mal humorado. Tenha cuidado para não fazer 'tempestade em copo d’água’, porque as energias arianas te deixam mais impulsivo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.