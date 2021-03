Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 31 de março

Hoje o Sol forma um sextil com Saturno, nos impulsionando a adotar uma postura mais séria e responsável. Isso acontece porque esse último astro é relacionado às noções morais e éticas, e no atual contexto que vivemos, as influências desse aspecto podem incitar a organização de algum tipo de movimento social (virtual ou não) ou, pelo menos, evidenciar a frustração que estamos sentindo. Nesse momento, é importante encontrar formas de transmutar a irritabilidade gerada pela impotência que nos angustia, o que pode ser feito ao descarregar essas energias no trabalho. Dedicar-se à sua profissão pode te devolver o senso de propósito e trazer certo ânimo, mesmo que talvez você não esteja empregado no que sonha, o simples fato de ter uma fonte de renda em um momento tão delicado já é um motivo para ser verdadeiramente grato. Além disso, a conjuntura astrológica atual amplia a capacidade intelectual, o que facilita a visualização de soluções práticas e nos faz sentir mais determinados a vencer os obstáculos diários.

Signo de Capricórnio hoje

O sextil que está acontecendo entre o Sol e Saturno hoje te afeta diretamente, dado que esse último é o regente de Capricórnio. Somado à conjunção que se formou entre Mercúrio e Netuno ontem, esse aspecto renova sua motivação e ativa sua criatividade, te levando a ter percepções inovadoras que beneficiam seu trabalho. Tenha cautela para não deixar suas relações de lado.



