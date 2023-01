Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 31 de janeiro

Signo de Capricórnio hoje

Hoje a Lua passa o dia todo em Gêmeos e sem tantos fluxos intensos. A energia do dia é mais fluida, com muitas trocas, aprendizados e novos conhecimentos. Para ajudar nesse processo, Marte em Gêmeos começa a engatar realmente em seu movimento direto (após meses de retrogradação), colocando as coisas em seus devidos lugares. Aquilo que foi repensado durante o movimento retrógrado pode estar pedindo sua atenção, para ser realmente melhorado a partir de agora. Trabalhe sua assertividade, a forma de agir e a capacidade de transmitir conhecimento. As próximas semanas vão ser mais aceleradas, e você pode acabar dispersando sua energia se tentar começar muitos projetos ao mesmo tempo.Os trânsitos te convidam a cuidar do seu corpo e mente, buscando ter coragem para encarar seus limites. Todos nós precisamos de cuidado e atenção. Ajuste sua rotina de forma a estabelecer momentos para seu desenvolvimento profissional e cuidados pessoais.